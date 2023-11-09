В Москве состоялась премьера фильма «Легенда о самбо» Андрея Богатырева

В среду, 8 ноября, состоялась московская премьера картины «Легенда о самбо». Режиссером остросюжетной спортивной драмы стал Андрей Богатырев.





Создатель и сопродюсер фильма известен по кинолентам «Красный призрак», «Иуда», «Белые ночи», а также благодаря сериалу «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым. Премьера состоялась в столичном киноцентре «Октябрь».





Фильм представила съемочная группа: Андрей Богатырев, продюсеры Татьяна Воронецкая и Константин Елкин, актеры Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Ольга Сташкевич и другие. Зрителей поприветствовали замминистра спорта России Алексей Морозов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.





На премьере присутствовали не только артисты, но и звезды: Филипп Киркоров и Тамур Хайдаров, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Александр Олешко, Лариса Удовиченко и многие другие.





«Москва. 1936 год. Спартакиада. Приглашена сильнейшая команда борцов. И вот решающий поединок. Кто одержит победу, кого ждет поражение, а кого — неожиданный поворот судьбы», — говорится в сообщении пресс-службы проекта.





Главными героями фильма стали создатели искусства самообороны и их ученик — Виктор Спиридонов, Василий Ощепков и Анатолий Харлампиев. Драма рассказывает о зарождении одного из самых популярных видов спорта в России.









Фото: Пресс-служба проекта «Легенда о самбо»