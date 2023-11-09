Русский музей и «Другое дело» запускают просветительский проект

Русский музей и сервис «Другое дело» платформы «Россия — страна возможностей» запускают просветительский проект. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы.





Совместный проект музея и «Другого дела» получил название «Раскрой тайну шедевров Русского музея». Он представлен в формате интерактивного квеста с элементами дополненной реальности.





«Проект ориентирован на молодежь и направлен на популяризацию отечественной истории и культуры, знакомство с уникальным комплексом Русского музея и шедеврами выдающейся коллекции национального изобразительного искусства», — отметили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».





Пользователи мини-приложения «Другое дело» «ВКонтакте» смогут отправиться в путешествие по дворцам и садам Русского музея. Все объекты расположены в центре Санкт-Петербурга. Участникам квеста предстоит самостоятельно определить очередность посещения объектов музея, после чего ответить на вопросы викторины на тему искусства. Самым активным пользователям достанутся собственная виртуальная коллекция произведений и приятные бонусы.









Фото: Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»