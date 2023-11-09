В Иркутске откроется выставка «Тарновский. Коллекция» в Усадьбе Сукачева

Выставка «Тарновский. Коллекция» откроется 10 ноября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Иркутского областного художественного музея имени Сукачева.





В рамках проекта будут представлены более 150 предметов из собрания Георгия Тарновского. Речь идет о коллекциях минералов, декоративно-прикладного искусства Китая, Индии, Вьетнама, а также об авторской живописи. Выставку дополняют предметы ДПИ из фондов Иркутского художественного музея.





Проект начнет работать в Усадьбе Сукачева и продлится до 14 января 2024 года.





«Георгий Тарновский (1924–2006) — участник Великой Отечественной войны, минералог-исследователь, любитель изящных искусств, знаток музейного дела. Один из первых выпускников Иркутского горного института послевоенного времени», — говорится в сообщении пресс-службы.





Тарновский работал ассистентом в минералогическом музее, участвовал в геологических экспедициях. Он также изучал минералогию пегматитов Восточной Сибири и сделал около 45 открытий. В коллекции Тарновского насчитывалось около 1000 минералов. Одним из его открытий стала находка поллуцита в Восточных Саянах.





В роли художника-копииста он написал копии произведений Рокуэлла Кента, Ч. Гуркина, Н. и С. Рерихов, Эдуарда Мане, В. Ван Гога. Тарновского интересовала культура Востока. Большая часть его коллекции была передана Минералогическому музею ИрНИТУ.









Фото: Пресс-служба Иркутского областного художественного музея имени Сукачева