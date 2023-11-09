Русский дом в Риме отметит 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского

Лекция «Владимир Маяковский. Путь энтузиаста» пройдет в Русском доме в Риме 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.





Русский дом в Риме запускает цикл лекций, которые посвящены русской литературе. Лекцию о Владимире Маяковском прочтет автор многочисленных очерков и монографий о русских писателях XIX и XX веков, обладательница премии имени Гоголя в Италии, профессор Рита Джулиани. В этом году отмечают 130-летие со дня рождения одного из величайших поэтов-футуристов прошлого столетия.





«За свою короткую жизнь — всего 37 лет — Маяковский успел состояться и как сатирик, драматург, сценарист, художник и кинорежиссер. Он внес огромный вклад в отечественную литературу», — отметили в Русском доме.





Стихи поэта определили целую эпоху, добавили в пресс-службе. Маяковский станет первым героем цикла лекций итальянского профессора. Послушать выступление Джулиани можно будет в Русском доме в Риме в среду, 15 ноября. Лекция пройдет на итальянском языке.









Фото: Пресс-служба Русского дома в Риме