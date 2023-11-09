Дирижер-педагог Денис Лонговой умер в Екатеринбурге

Известный в Екатеринбурге художественный руководитель детского духового оркестра «Созвездие» Денис Лонговой скончался. Дирижер-педагог ушел из жизни в 36 лет.





О смерти Лонгового рассказали его коллеги. Для них смерть дирижера стала настоящим потрясением, уточняет URA.RU





«Невозможно передать словами масштаб этой трагедии для нас и огромную утрату, которую мы переживаем», — отметила музыкальная школа № 6 на странице «ВКонтакте».





Авторы сообщения добавили, что Лонговой был великим профессионалом во всех своих делах.





Знакомый дирижера поделился с журналистами подробностями смерти. По словам собеседника агентства, днем 8 декабря с худруком детского оркестра все было в порядке. Очевидцы говорят, что Лонговой пошел на обед и умер. Источник предположил, что мог оторваться тромб.









Фото: Pixabay.com



