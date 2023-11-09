В Российской академии художеств откроется юбилейная выставка Петра Козорезенко

В Российской академии художеств откроется выставка произведений народного художника РФ, академика РАХ, профессора Петра Козорезенко, передает пресс-служба академии.



Выставка «Философия воображения» откроется 28 ноября и приурочена к 50-летию творческой деятельности художника.



«Мастер работает в разных жанрах, проявляя широту творческого диапазона и многогранность интересов и возможностей. Искусствоведы отмечают стремление живописца к психологической разработке характеров и виртуозную передачу красоты реального мира. Среди его работ — сложные тематические картины, портреты, натюрморты, пейзажи. Наследуя традиции русского реалистического искусства, Пётр Козорезенко остаётся верным своим интересам, изображая только то, что "звучит" в нём самом», — говорится в анонсе мероприятия.



Организаторы отметили, что отменное владение формой и импровизационный дар позволяют художнику выражать то впечатление, что им владеет, без стремления угнаться за изменчивым состоянием природы или общества.



На выставке будут представлены графические листы из серии «Москва» и иллюстрации к сказке П.П.Ершова «Конёк-горбунок», выполненные в 1980-х годах.









Фото: пресс-служба Российской академии художеств