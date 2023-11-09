Ольга Любимова обсудила с Надеждой Бабкиной планы театра «Русская песня»

09.11.2023
Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с народной артисткой России Надеждой Бабкиной.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
министра.
Ольга Любимова сообщила, что на встрече речь шла об участии театра Надежды Бабкиной «Русская песня» в выставке-форуме «Россия», программе «Большие гастроли», фестивале-марафоне «Песни России».
«Надежда Бабкина активно поддерживает наши творческие проекты и участвует в них. Например, в этом году она стала одним из послов Детского культурного форума, где рассказала ребятам о народных музыкальных традициях», — сообщила Ольга Любимова.
Глава Минкультуры добавила, что в 2022 году Надежда Бабкина со своими артистами выступила для жителей новых регионов в ЛНР и ДНР.
«Ансамбль Надежды Бабкиной уже начал активную подготовку к своему 50-летию, которое отметим в 2026 году. Уверена, что юбилейная программа пройдет с огромным успехом. Выступления всенародно любимой певицы Надежды Бабкиной всегда ждут и любят», — отметила министр.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova