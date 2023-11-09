Фестиваль «Площадь Искусств» в Петербурге будет посвящен памяти Юрия Темирканова

XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» будет посвящен памяти выдающегося дирижера Юрия Темирканова, сообщает пресс-служба петербургской филармонии.



Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября на 85-м году жизни.



«Фестиваль, основателем и художественным руководителем которого был Юрий Хатуевич Темирканов, более двадцати лет собирал в Петербурге звезд мировой музыки. Так будет и в этот раз, но, к сожалению, выступления крупнейших современных исполнителей прозвучат не как поздравление к юбилейной дате, а как дань памяти выдающегося дирижера, — рассказал Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии.



Руководитель добавил, что уход Темирканова стал ударом для филармонии и огромная потеря для мировой музыкальной культуры.



«Однако, посвящая фестиваль его памяти, мы не хотели бы, чтобы главное событие филармонического сезона было окрашено исключительно в трагические тона. Мы мыслим фестиваль как приношение Юрию Хатуевичу — человеку огромного таланта и жизнелюбия. В его честь будут выступать его друзья, в его честь будет звучать его любимая музыка», — сказал Евгений Петровский.



События XXIII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 24 декабря. В фестивальных программах наряду с филармоническим Заслуженным коллективом России выступят также Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Хор Большого театра, Оркестр старинной музыки Pratum Integrum.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии имени Шостаковича