Мероприятия фестиваля «Видеть и слышать» посетили 25 тысяч человек

Фестиваль современного церковного искусства «"Видеть и слышать": итоги и перспективы» в Москве посетили 25 тысяч человек, сообщили организаторы мероприятия.



Мероприятия фестиваля проходили в Московском доме художника с 27 октября по 4 ноября.



Опрос, проведенный на площадках фестиваля, показал, что 97% посетителей советовали своим друзьям побывать на мероприятиях «Видеть и слышать», 56% планировали вернуться на следующий день.



«Фестиваль стал настоящим праздником искусства: потрясающая программа, замечательное взаимодействие художников и зрителей. Сейчас перед нами остро стоит вопрос сохранения и укрепления духовных сил в человеке. И у тех, кто все свои силы отдает искусству, есть важная и ответственная задача по сохранению в людях духовной составляющей. Желаю, чтобы Фестиваль "Видеть и слышать" масштабировался, стал международным и получил большое развитие», — отметила в своем выступлении вице-президент и член Президиума Российской академии художеств Татьяна Кочемасова.



Отмечается, что на выставке «Монументальное искусство в Церкви» свои работы представили 200 мастеров. В рамках фестиваля прошли 103 экскурсии, выступления 7 коллективов, состоялись мастер-классы, лекции, круглые столы.









Фото: пресс-служба фестиваля "Видеть и слышать"