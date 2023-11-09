Российский фонд культуры начал издавать полное собрание фортепианных сочинений Рахманинова

Российский фонд культуры совместно с издательством «Музыка» начал выпуск полного собрания фортепианных сочинений Сергея Рахманинова, передает пресс-служба Фонда.



Первый том собрания вышел в апреле 2023 года и был приурочен ко дню рождения великого композитора. Издание включало в себя авторское переложение для двух фортепиано Концерта № 1 для фортепиано с оркестром. Остальные четыре тома содержат Второй, Третий и Четвертый концерты Рахманинова и «Рапсодию на тему Паганини».



Генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина отметила, что участие в проекте является честью для фонда.



«Более 37 лет деятельность Фонда направлена на поддержку культуры и искусства страны. Ежегодно Российский фонд культуры проводит множество выставок, фестивалей, концертов. Большое внимание уделяется издательской деятельности», — рассказала руководитель.



Генеральный директор издательства «Музыка» Марк Зильберквит назвал издание полного собрания сочинений Рахманинова важным шагом в сохранении отечественного духовного наследия.



Издание будет состоять из 13 томов и охватит все стороны фортепианного творчества композитора.



Отмечается, что издания в ближайшее время на безвозмездной основе поступят в культурные заведения и библиотеки музыкальных учебных заведений страны.









Фото: пресс-служба Российского фонда культуры