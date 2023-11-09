Борис Гребенщиков* решил прекратить предпринимательство в России

Сообщается, что музыкант владел несколькими компаниями в России, они были ликвидированы ФНС, оставалось только одно ИП. Гребенщиков принял решение закрыть его и подал соответствующее заявление несколько дней назад. Отмечается, что музыканту пока не удается избавиться от предпринимательства из-за небольшого долга.Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. После концерта, на котором был организован сбор финансовой помощи Киеву музыкант был признан иностранным агентом.