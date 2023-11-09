В Красноярске завершились съемки нового сезона сериала «Первый отдел»

В Красноярске завершились съемки сериала «Первый отдел 4», передает пресс-служба кинокомпании «Триикс медиа».



Детективный сериал «Первый отдел» выходит с 2020 года и рассказывает о буднях следователей.



«В новых сериях старшему следователю по особо важным делам второго Следственного управления ГСУ СК РФ полковнику юстиции Брагину предстоит решить проблему с арестом Михаила Шибанова и его дальнейшей профессиональной судьбой», — рассказали в компании.



Главные роли в проекте играют Иван Колесников, Сергей Жарков, Сергей Комаров, Станислав Ткаченко, Илья Шакунов и другие.



Отмечается, что компания «Енисей кино» подготовила видеосюжеты о том, как проходили съемки сериала. Видео доступно на страницах компании в соцсетях.









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