В Красноярске завершились съемки нового сезона сериала «Первый отдел»

09.11.2023

В Красноярске завершились съемки нового сезона сериала «Первый отдел»
В Красноярске завершились съемки сериала «Первый отдел 4», передает пресс-служба кинокомпании «Триикс медиа».

Детективный сериал «Первый отдел» выходит с 2020 года и рассказывает о буднях следователей.

«В новых сериях старшему следователю по особо важным делам второго Следственного управления ГСУ СК РФ полковнику юстиции Брагину предстоит решить проблему с арестом Михаила Шибанова и его дальнейшей профессиональной судьбой», — рассказали в компании.

Главные роли в проекте играют Иван Колесников, Сергей Жарков, Сергей Комаров, Станислав Ткаченко, Илья Шакунов и другие.

Отмечается, что компания «Енисей кино» подготовила видеосюжеты о том, как проходили съемки сериала. Видео доступно на страницах компании в соцсетях.


Фото: Pixabay.com