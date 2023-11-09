Фестиваль якутского кино пройдет на выставке-форуме «Россия»

В рамках выставки-форума «Россия» пройдет фестиваль якутского кино, передает пресс-центр Республики Саха (Якутия).



Мероприятие пройдет 12 ноября в павильоне онлайн-кинотеатра Wink на ВДНХ. В программу фестиваля войдут анимационный фильм «Бык Холода», анимационные сериалы «Току», «Айтал и Волшебная сила». Вниманию зрителей также будет представлен один из самых популярных фильмов Якутии «Рядовой Чээрин», работа режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».



«Якутия является одним из центров кинопроизводства в России, работы кинематографистов республики в общей сложности получили более 250 наград на мировых и отечественных кинофестивалях. Весной этого года документальный фильм Максима и Евгении Арбугаевых "Выход" был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", а в июне "Выход" стал обладателем II Национальной премии интернет-контента в номинации "Международный успех"», — рассказали в пресс-центре.









Фото: кадр из фильма "Рядовой Чээрин"