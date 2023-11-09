В Мариинском театре к 190-летию Бородина представят оперу «Князь Игорь»

Мариинский театр в день 190-летия со дня рождения композитора Александра Бородина представит оперу «Князь Игорь», передает пресс-служба учреждения.



«12 ноября исполняется 190 лет со дня рождения великого русского композитора Александра Бородина. По этому случаю на исторической сцене Мариинского театра дважды прозвучит его опера "Князь Игорь" — в 12:00 и 19:00», — говорится в сообщении театра.





Отмечается, что в дневном спектакле главные партии исполнят Евгений Никитин, Инара Козловская, Екатерина Сергеева, Роман Широких, Владимир Ванеев и Мирослав Молчанов.





В вечернем спектакле задействованы Эдем Умеров, Татьяна Павловская, Зинаида Царенко, Александр Михайлов, Александр Морозов и Михаил Петренко.





В театре отметили, что постановка представляет собой возобновленный спектакль Евгения Соковнина 1954 года в живописном оформлении Нины Тихоновой и Николая Мельникова.









Фото: пресс-служба Мариинского театра