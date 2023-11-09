В Сербии в рамках Russian Film Festival представят фильм «Тут все свои»

В Сербии в рамках Russian Film Festival представят новую картину российско-сербского производства «Тут все свои», передает пресс-служба Роскино, организатора показов.



Дни российского кино пройдут в Сербии второй год подряд. В минувшем году фестиваль был тепло принят в Сербии, его посетили более 1,2 тысячи человек.



Показы пройдут с 10 по 12 ноября в Российском центре науки и культуры в Белграде «Русский Дом» и кинотеатре MTS Dvorana, а также в городе Нови-Сад, где показы пройдут в центре Kulturni Centar Novog Sada.



В программу фестиваля впервые войдет российско-сербская лирическая комедия «Тут все свои» режиссера Юрия Суходольского.



«Мы планируем прокат картины в Сербии до конца этого года; предварительно уже определен дистрибьютор. Мы хотим, чтобы широкий сербский зритель увидел фильм, сделанный с большой любовью к сербскому народу, рассказывающий о том, что нас веками связывает, чем мы похожи, а чем отличаемся друг от друга», — рассказал режиссер фильма Юрий Суходольский.



В программу показов вошли также картины «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Далекие близкие» Ивана Соснина, «Голова-жестянка» Ивана Капитонова, «Плюшевый бум!» от создателей «Смешариков» и «Фиксиков».









Фото: пресс-служба Роскино