Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову.



Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.



«Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло. Желаю Вам, уважаемая Александра Николаевна, доброго здоровья и бодрости духа», — указано в телеграмме.



Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В 1984 году была удостоена звания народной артистки СССР, является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, ордена Святого апостола Андрея Первозванного, других престижных наград. Песни Александры Пахмутовой исполняют артисты российской эстрады, актеры театра и кино.









Фото: пресс-служба Кремля