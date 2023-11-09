Музей кино на ВДНХ представит выставку о фильме Германа «Трудно быть Богом»

Музей кино на ВДНХ представит выставку «Сердце мое полно жалости», посвященную фильму Алексея Германа «Трудно быть Богом».



Выставка откроется 13 ноября и приурочена к десятилетию с мировой премьеры «Трудно быть Богом» на Римском кинофестивале. Для свободного посещения экспозиция доступна с 14 ноября, сообщили организаторы.



Проект позволяет увидеть «изнанку» мира, который режиссер Алексей Герман выстраивал долгие 14 лет вместе со съемочной группой во время работы над фильмом.



В основу проекта легла коллекция из почти тысячи предметов, переданных в дар Музею кино создателями фильма «Трудно быть Богом».





«Для памяти мастера это значимый год, и на карте празднования 85-летнего юбилея Алексея Германа наша выставка станет финальным аккордом. За экспонаты, которые стали ядром проекта и неотъемлемой частью наших фондов, Музей кино благодарит Алексея Алексеевича Германа и продюсера фильма Рушана Насибулина. Мы убеждены, что аутентичные предметы из вселенной фильма помогут создать у гостей музея ощущение присутствия по ту сторону экрана», — рассказала директор Музея кино Лариса Баженова.









Фото: пресс-служба Музея кино на ВДНХ







