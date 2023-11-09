На выставке-форуме «Россия» стартовал проект «Культура для школьников»

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал цикл мероприятий проекта «Культура для школьников», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Старт программе дали «Дни театрального искусства». Для школьников в павильоне № 19 прошли занятия по развитию дикции, воображения, артистических и импровизационных способностей. Актриса театра и кино Ольга Сарычева провела мастер-класс по сценической речи. Главный режиссер Театра на Покровке Михаил Милькис и актриса Московского академического театра сатиры Татьяна Мухина провели мастер-класс по актерскому мастерству.



В рамках программы состоятся также занятия по актерской пластике, театральному искусству «Пантомима». Ребята узнают интересные факты о кукольном театре, изготовят кукол.



«Наш вклад в детей — это лучшие инвестиции в будущее страны. Потенциал проекта "Культура для школьников" очевиден, как и его актуальность. Ежегодно более 1,5 млн учеников со всех регионов России участвуют в наших просветительских акциях. Сплотить молодое поколение, дать ему стимул к духовному развитию сегодня важно, как никогда», — приводит ведомство слова статс-секретаря — заместителя Министра культуры Российской Федерации Надежды Преподобной.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России