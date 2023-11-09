Картина Пикассо «Женщина с часами» продана на аукционе

Картина художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» продана на аукционе Sotheby’s.



Работа, написанная художником в 1932 году, ушла с молотка за 139,4 миллиона долларов и стала второй по стоимости картиной Пикассо, проданной на аукционе.



«Шедевр Пабло Пикассо Femme à la montre (1932) был продан за 139,4 миллиона долларов, став второй по стоимости из когда-либо проданных на аукционе работ художника и самой ценной в этом году», — указано в сообщении аукционного дома в соцсети.



На картине Пикассо изобразил свою музу Марию-Терезу Вальтер. Работа с 1968 года хранилась в частной коллекции.









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