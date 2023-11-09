Картина Пикассо «Женщина с часами» продана на аукционе

Работа, написанная художником в 1932 году, ушла с молотка за 139,4 миллиона долларов.
Новый сериал, созданные студией «Паровоз», представит как полюбившихся зрителем героев, так и новых ...
Выставка-форум впечатлила члена правительственной делегации Жана-Батиста Паркуду.
Министр культуры также рассказала президенту России о едином государственном реестре ОКН.
Постановку покажут 12 ноября в честь 190-летия со дня рождения русского композитора.
Работа, написанная художником в 1932 году, ушла с молотка за 139,4 миллиона долларов.
Новый сериал, созданные студией «Паровоз», представит как полюбившихся зрителем героев, так и новых ...
Выставка-форум впечатлила члена правительственной делегации Жана-Батиста Паркуду.
Министр культуры также рассказала президенту России о едином государственном реестре ОКН.
Постановку покажут 12 ноября в честь 190-летия со дня рождения русского композитора.
Концерт из произведений Петра Чайковского и Камиля Сен-Санса состоится в Софии.
Глава «Галереи на Чистых прудах» Валерий Новиков получил маску африканского племени догонов.
Президент России оценил уважительное отношение коллектива к традициям и творческим заветам Игоря Мои...
В Министерстве культуры России напомнили, что соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября.
Спектакли поставлены по произведениям великих русских поэтов.
Артистка посвятила Мариинскому театру 11 лет жизни.
Международный научно-творческий симпозиум проводится ежегодно.
Более пяти миллионов зрителей с учетом государств СНГ посмотрели фильм.
Президент России отметил заслуги артиста Родиона Газманова и лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина в р...
Клеман Нонсьё дирижировал в балете «Щелкунчик», а также на гала-концерте Аиды Гарифуллиной.
Хор представит программу «Песенное сияние Белого моря».
Такие результаты появились на видеоплатформе YouTube.
Проект организован Российским фондом культуры.
Артист работал в драме с 2004 года.
Проект под названием «Знаковые места Москвы: прошлое, настоящее и будущее» открылся 4 ноября.
09.11.2023