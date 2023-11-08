Делегация Буркина-Фасо посетила выставку «Россия» на ВДНХ

Делегация представителей правительства Буркина-Фасо побывала на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе форума.





Член правительственной делегации Жан-Батист Паркуда признался, что выставка впечатляет, она «очень технологична».





«Россия - огромная страна, ее очень трудно объехать полностью и увидеть своими глазами. Но экспозиция на ВДНХ позволяет увидеть все разнообразие», — подчеркнул он.





По словам Паркуды, выставка дает возможность познакомиться с культурой народов России. Гости из Буркина-Фасо увидели стенды российских регионов, которые размещены в павильоне № 75.





Международная выставка-форум «Россия» открыта с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Москвичи и гости столицы могут увидеть важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили все 89 регионов.









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