Ольга Любимова доложила Владимиру Путину о работе по сохранению объектов культурного наследия

Ольга Любимова доложила Владимиру Путину о работе по сохранению объектов культурного наследия

08.11.2023

Ежегодно Министерство культуры России проводит работы по сохранению более 300 объектов культурного наследия. Об этом рассказала Ольга Любимова.

Министр культуры доложила президенту России Владимиру Путину о работе по сохранению ОКН. Ольга Любимова также рассказала главе государства о едином госреестре объектов культурного наследия.

«Сейчас в реестре учтено почти 154 тыс. памятников. Совместно с новыми регионами планируется его дополнить до конца 2025 года», — говорится в публикации министра в Telegram-канале.

Минкультуры вместе с регионами работает с историческими поселениями по принципу «сохранение для развития». Это помогает поддержать местный бизнес и привлечь туристов. Турпоток в Арзамасе, Кяхте, Крапивне, Гороховце за последний год увеличился в два раза.

Услуги по сохранению памятников переведены в электронный вид, что привело к сокращению сроков и количества документов. Минкультуры и «ДОМ.РФ» прорабатывают возможность увеличения инвестиционной привлекательности ОКН. Участниками пилотного проекта стали Забайкалье, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области.

С 2020 года ведомство реализует две новые программы. Речь идет о консервации ОКН и сохранении памятников деревянного зодчества. Это сохранение 50 и реставрация пяти объектов ежегодно.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой