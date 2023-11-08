Скрипач-виртуоз Вадим Репин выступит с концертом в Болгарии

Российский скрипач-виртуоз Вадим Репин выступит в Софии с концертом в рамках гастролей. Болгарская публика услышит произведения Петра Чайковского и Камиля Сен-Санса.





В интервью ТАСС музыкант рассказал, что с Болгарией его связывают самые теплые воспоминания. Скрипач ждал поездки в эту страну. Именно в Болгарии состоялись первые зарубежные гастроли Репина в 12 лет. Последний визит скрипача-виртуоза в эту страну был четыре года назад.





«София - очень красивый город. Здесь очень приятные музыканты, административный состав, зрители», — заявил Репин.





В этот раз скрипач выступит со струнным составом оркестра под управлением дирижера Карло Тенана. По словам Репина, получилась виртуозно-романтическая программа, состоящая из хитов, которые хорошо известны и публике, и музыкантам.





В прошлый раз скрипач работал с оркестром Найдена Тодорова. На этот раз он выступит с музыкантами Карло Тенана. Репин признался, что от работы с Тодоровым он испытал огромную радость. Музыкант также выразил уверенность в том, что с Тенаном получится хороший диалог.









Фото: YouTube