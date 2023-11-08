Выставка «Африканского светского искусства» открылась в Москве

Выставочный проект «Африканского светского искусства» открылся в московской «Галерее на Чистых прудах». В экспозицию вошли художественные произведения и ремесленные изделия из более чем десяти африканских стран.





В рамках церемонии открытия гендиректору галереи Валерию Новикову вручили маску племени догонов. По его словам, в Москве есть огромное количество музеев. Однако никто не открыл «хотя бы маленький» музей африканского искусства, подчеркнул Новиков.





«А это ведь огромный континент, где есть очень разные, самобытные и мощные государства», — заявил гендиректор выставочного пространства.





Торжественное открытие мероприятия стартовало с выступления традиционного африканского перкуссионного ансамбля из Конго. После этого Валерий Новиков получил племенную маску. Выставка будет работать до 3 декабря.









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