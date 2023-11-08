Ольга Любимова сообщила о проведении работ по капремонту в домах-памятниках

Работы в рамках капитального ремонта можно будет проводить в многоквартирных домах-памятниках. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.





Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Министр культуры в рамках встречи отметила, что закон о работах в рамках капремонта в многоквартирных домах-памятниках вступил в силу с 1 сентября.





«Благодаря этому была решена очень важная проблема для жильцов», — говорится в сообщении Минкультуры в Telegram-канале





В России насчитывается восемь тысяч жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Подобную меру поддержки граждане очень ждали, отметили в ведомстве.





Напомним, конкурс «Московская реставрация» проходит в столице в 13-й раз. Профессиональному жюри и москвичам предстоит выбрать лучшие восстановленные архитектурные памятники.









Фото: Министерство культуры России