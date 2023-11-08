В Иркутске состоялись три премьеры в рамках проекта «Голос русской поэзии»

Премьеры трех спектаклей по произведениям и о жизни Александра Пушкина, Сергея Есенина и Александра Твардовского прошли в Иркутске. Об этом сообщили в отделе грантов Драматического театра имени Охлопкова.





Премьерные показы состоялись в «Голосе русской поэзии». Проект реализуется АНО содействия развитию культуры и искусства «Катюша» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнером «Голоса русской поэзии» выступает Иркутский академический драмтеатр имени Охлопкова.





На камерной сцене театра состоялись первые показы трилогии. В постановках участвовали артисты театра, а также творческие сотрудники, вспомогательный и административный персонал. Спектакли ставились как помощь старшеклассникам в образовательном процессе и с целью приобщить молодежь к театральному искусству, отметили в отделе грантов.





«Организаторы ориентировались на ребят, которые смогут посетить театр по «Пушкинской карте». Именно они стали зрителями премьерных показов трех спектаклей, которые посетило в целом более 300 человек», — говорится в сообщении.





В дальнейшем спектакли пополнят постоянный репертуар. Другие районы Приангарья также ожидают их показа. Гастроли пройдут в следующем году. Также поэтические композиции покажут для школьников Иркутска и Иркутского района. Видеоверсии каждого из спектаклей отправятся в Кировск в ЛНР.









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