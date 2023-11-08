Умерла бывшая актриса Мариинского театра Наталья Александрова

Российская артистка Наталья Александрова ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом свидетельствуют данные портала «Кино-театр.ру».





Наталья Александрова играла в Мариинском театре в советское время. Артистка скончалась утром 8 ноября. Танцовщица получила диплом Ленинградского хореографического училища. Александрова также стала лауреатом Всесоюзного конкурса артистов балета в 1956 году.





В театре она исполняла главные роли в самых известных постановках. Так, Александрова танцевала в «Лебедином озере», «Щелкунчике» и «Золушке». После завершения карьеры на сцене она начала преподавать в Академии Русского балета имени Вагановой.





В 1967 году Александрова удостоилась звания народной артистки РСФСР. Также танцовщица работала в Новосибирском театре оперы и балета с 1960 по 1969 год.









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