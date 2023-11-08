Фильм «По щучьему велению» собрал 1,5 миллиарда рублей в прокате за две недели

Семейный фильм «По щучьему велению» за две недели проката собрал более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пиар-служба ВГТРК.





Более пяти миллионов человек с учетом стран СНГ посмотрели картину. Премьера «По щучьему велению» состоялась 26 октября.





По сюжета Емеля ловит говорящую щуку, а та предлагает ему три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье приберег. Теперь главному герою придется действовать без волшебной силы, чтобы завоевать руку и сердце царской дочери Анфисы. Помогает ему Щука, которая перевоплощается в обычную девушку Василису.





В фильме сыграли Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров. Производством картины занималась кинокомпания СТВ при поддержке телеканалов «Россия» и СТС, Фонда кино.





В пресс-службе отметили, что в съемках фильма также участвовала команда, которая работала над блокбастером «Конек-Горбунок». Картина стала одним из самых кассовых российских релизов для семейной аудитории.









Фото: Пиар-служба ВГТРК