Владимир Путин объявил благодарность Родиону Газманову и Виктору Рыбину

08.11.2023
Президент России Владимир Путин выразил благодарность артисту Родиону Газманову и лидеру группы «Дюна», композитору Виктору Рыбину. Соответствующий документ опубликован на онлайн-портале правовых актов.
В распоряжении
главы государства отмечается, что Виктору Рыбину объявлена благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Благодарности также удостоилась супруга солиста группы «Дюна», музыкант Наталья Сенчукова.
Президент России в распоряжении также отметил музыканта Веронику Кожухарову, скульптора, члена Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Андрея Коробцова, артистку Аглаю Шиловскую.
Фото: YouTube