Французский дирижер Клеман Нонсьё выступил в Новосибирске

Известный французский дирижер Клеман Нонсьё дважды выступил в Новосибирске. Его поразило количество снега в городе осенью.





Клеман Нонсьё прилетел в Новосибирск в конце октября. По его словам, он первый раз посещает этот город.





«Здесь уже зима», — цитирует Нонсье НГС





В НОВАТе он дирижировал в балете «Щелкунчик». Также Клеман Нонсьё выступил на гала-концерте Аиды Гариффулиной. Дирижер признался, что в Новосибирске атмосфера отличается от Москвы, а дирижирование балетом стало для него новым опытом в России. Нонсьё восторженно отозвался о поездке.





Дирижер также высоко оценил оркестр НОВАТа. Коллег он назвал очень профессиональными, реактивными и готовыми к работе.









Фото: YouTube