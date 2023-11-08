Северный хор приедет с гастролями в Узбекистан

Государственный академический Северный русский народный хор выступит в Узбекистане. Об этом сообщила пиар-служба международного проекта «Русские сезоны».





Коллектив выступит в Ташкенте 16 ноября, а на следующий день — в Алмалыке. Хор выйдет на сцену с программой «Песенное сияние Белого моря». В нее вошли композиции, собранные в разных точках Архангельской области.





«Некоторые из этих песен записаны еще в начале XX века в местах их бытования: на Мезени, на Пинежье, в Котласском районе», — поделилась директор Северного хора Наталья Асадчик.





По ее словам, другие номера созданы современными авторами на основе традиционной культуры. Зрители всегда принимают их бурной овацией, уточнила Наталья Асадчик.





Напомним, «Русские сезоны» проводятся при поддержке Министерства культуры России и Минкультуры Узбекистана. В 2019 году Северный хор уже выступал в рамках проекта в Германии, в 2020-м участвовал в Stay Home with Russian Seasons.









Фото: Пиар-служба «Русских сезонов»