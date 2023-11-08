Выставка «Охотники и собиратели» открылась в Музее военной формы

Выставка предметов из частных коллекций «Охотники и собиратели» начала работать в Музее военной формы. Об этом сообщили в его пресс-службе.





Выставочный проект организован Российским фондом культуры. Он состоит из двух частей. Первая часть экспозиции знакомит зрителя с коллекционерами прошлых лет — от Петра I и императрицы Екатерины Великой до братьев Третьяковых и Морозовых. Видеоролики представлены в специальном кинозале.





Вторая часть демонстрирует предметы из личных собраний коллекционеров современности.





«Коллекционирование — это охота, азарт. Именно поэтому мы назвали нашу выставку «Охотники и собиратели»», — поделилась исполнительный директор Музея военной формы Елена Синицина.





По ее словам, можно просто покупать марки, монеты или картины, а можно погружаться в их историю и знать больше искусствоведов в музеях. Герои выставки именно такие. Они и предоставили часть своих работ.





Стоит отметить, что выставка является частью масштабного проекта Российского фонда культуры «Охотники и собиратели», который повествует о знаменитых российских коллекционерах прошлого и настоящего, чье увлечение изменило историю мировой культуры.









Фото: Пресс-служба Музея военной формы