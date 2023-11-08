Актер Воронежского драмтеатра Андрей Андреев умер в 52 года

Актер Воронежского академического театра драмы Андрей Андреев ушел из жизни в 52 года. Об этом говорится на сайте театра драмы имени Кольцова.





Причины смерти артиста не названы. Актер проработал в Воронежском драмтеатре почти 20 лет с 2004 года.





Андрей Андреев окончил Государственный институт искусств в Воронеже в 1994 году. После завершения учебы он устроился в Центральный театр Российской армии. С 2004-го служил в Воронежском драмтеатре.





Артист играл в спектаклях «Спящая красавица», «Куколка», «Гамлет», «Утиная охота», «Тиль» и многих других. Одной из последних постановок с участием Андреева стала «Пьеса без названия» А.П. Чехова.









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