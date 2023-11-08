В Москве открылась фотовыставка о знаковых местах столицы

Фотовыставка «Знаковые места Москвы: прошлое, настоящее и будущее» открылась 4 ноября. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.





Выставка приурочена к ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Проект представлен департаментом культуры Москвы, Московской дирекцией массовых мероприятий совместно с 2ГИС и Музеем Москвы.





В экспозицию вошли памятники архитектуры и здания, которые являются символами столицы в призме ее исторического развития. Фотопроект стал возможен благодаря развитию онлайн-карт, отметили в департаменте культуры.





«Архивные фотографии зданий соседствуют с изображениями фантастических видов далекого будущего, созданными нейросетью», — говорится в сообщении.





Посетители могут перейти по ссылке с помощью QR-кода, чтобы рассмотреть, как объект культурного наследия выглядит сейчас в формате 3D на картах. Гости выставки увидят знаменитую высотку на Котельнической набережной, здание Московского государственного университета и Останкинскую башню и многое другое.





Ознакомиться с проектом можно на Арбате напротив дома 17. Фотовыставка будет работать до 30 ноября 2023 года.









Фото: Pixabay.com