Выпускница Академии Вагановой стала муздиректором Английского национального балета

Дирижер и танцовщица Мария Селецкая займет должность музыкального директора Английского национального балета. Об этом говорится в сообщении на сайте театра от 7 ноября.





Мария Селецкая проходила обучение в Академии русского балета имени Вагановой. После учебы в Санкт-Петербурге она выступала на сценах Европы. Сейчас бывшая танцовщица получила новую должность.





Селецкая также училась в Таллинском балетном училище, чтобы позднее продолжить образование в местном университете. Танцовщица выступала в театре «Эстония», Берлинском государственном балете, Цюрихском балете, Королевском балете Фландрии.





Перед завершением танцевальной карьеры Селецкая начала заниматься дирижированием. Замещала дирижера Штутгартского балета. В 2017 году состоялся ее дебют по управлению оркестром.





После первого выступления в новой должности артистка выступала в труппе Национального балета Канады, Королевском датском балете и балете Парижской оперы. На посту музруководителя Английского национального балета Селецкая займется кураторством творческого развития и качества музыкального исполнения. Официальное вступление в должность планируется на начало сезона 2024/2025.









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