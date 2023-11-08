Выпускница Академии Вагановой стала муздиректором Английского национального балета

08.11.2023

Выпускница Академии Вагановой стала муздиректором Английского национального балета
Дирижер и танцовщица Мария Селецкая займет должность музыкального директора Английского национального балета. Об этом говорится в сообщении на сайте театра от 7 ноября.

Мария Селецкая проходила обучение в Академии русского балета имени Вагановой. После учебы в Санкт-Петербурге она выступала на сценах Европы. Сейчас бывшая танцовщица получила новую должность.

Селецкая также училась в Таллинском балетном училище, чтобы позднее продолжить образование в местном университете. Танцовщица выступала в театре «Эстония», Берлинском государственном балете, Цюрихском балете, Королевском балете Фландрии.

Перед завершением танцевальной карьеры Селецкая начала заниматься дирижированием. Замещала дирижера Штутгартского балета. В 2017 году состоялся ее дебют по управлению оркестром.

После первого выступления в новой должности артистка выступала в труппе Национального балета Канады, Королевском датском балете и балете Парижской оперы. На посту музруководителя Английского национального балета Селецкая займется кураторством творческого развития и качества музыкального исполнения. Официальное вступление в должность планируется на начало сезона 2024/2025.


Фото: Pixabay.com