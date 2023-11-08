Полумиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Санкт-Петербург

08.11.2023
Семилетний Матвей из Ростова-на-Дону стал полумиллионным посетителем Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.
Мальчик выиграл приз
— двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург. Гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова вручила ему соответствующий сертификат на стенде Северной Столицы в павильоне № 75 ВДНХ.
«Это неожиданно и огромный восторг. Это наша настоящая мечта — мы хотели зимой или следующим летом отправиться в Санкт-Петербург», — поделилась мать ростовчанина с журналистами.
По ее словам, с этим городом у семьи ассоциируется все самое нежное и романтичное. Женщина добавила, что хочется посмотреть все, но момент разведения мостов — «самое очаровательное».
В подарок входит культурная программа с посещением музеев и экскурсоводом, питание и размещение в отеле. Семья сможет посетить архитектурный ансамбль парадного центра культурной столицы, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Музей железных дорог России, а также побывать в Кронштадте.
Напомним, за три дня работы выставки в длинные выходные ее посетили почти полмиллиона человек. Проект будет работать до 12 апреля 2024 года.
Фото: YouTube