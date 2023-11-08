Джонни Депп прислал в Россию свою гитару для записи совместной с группой «Яморе» песни

Сообщается, что инструмент Депп прислал для записи совместной с российскими музыкантами песни. О дате приезда в Россию актера не сообщается.Менеджер группы сообщил, что артист в июле этого года сообщал о планах приехать в Россию в ноябре 2023 года для записи трека с «Яморе». Отмечалось, что актер планирует записать гитарную партию для трека с группой, а песня посвящена «сложностям в жизни и позитивном в них».В состав группы «Яморе», созданной в 2022 году, входят вокалист Сергей Ломоносов, гитарист и клавишник Михаил Лисов, барабанщик Вячеслав Майер.