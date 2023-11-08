Фонды Музея Победы пополнились коллекцией наград и личных вещей генерал-полковника Бориса Уткина

Музей Победы получил около 100 раритетов ветерана Бориса Уткина, передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что в фонды музея на вечное хранение передана коллекция личных вещей и наград участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Москвы генерал-полковника Бориса Павловича Уткина. Экспонаты в музей передала вдова Бориса Уткина Валентина Новожилова.



В коллекцию входят 89 предметов. В их числе три ордена Красной Звезды: 1943, 1956 и 1974 гг. Также в коллекции — российские ордена Александра Невского и Почёта, советские ордена Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и другие.



В музее рассказали, что предметы в дальнейшем будут экспонироваться на выставках.



«Борис Павлович был уникальным человеком: военачальником, общественным деятелем, научным сотрудником, автором мемуаров и работ по истории Вооруженных сил СССР. Он прожил 100 лет и 80 из них отдал воинской службе. При этом значительное количество времени он уделял просвещению подрастающего поколения и был большим другом Музея Победы», — рассказали в Музее Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы