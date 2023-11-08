В Ростовском кремле представили новую экспозицию «Арсенал»

В Конюшенном дворе Ростовского кремля открылась новая экспозиция, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Экспозиция «Арсенал» объединяет сотни единиц коллекции оружия из фондов музея.



Новая экспозиция представлена в рамках 140-летия Музея-заповедника «Ростовский кремль».



«Арсенал Ростовского кремля — это уникальный проект. В фондах музея хранится более 400 единиц огнестрельного и холодного оружия, однако эти предметы никогда не экспонировались в полном объеме. За прошедшие два года были проведены значительные работы по консервации и реставрации предметов оружейной коллекции, чтобы их можно было экспонировать на протяжении долгого времени», — рассказал руководитель музея Александр Филяев.



Вниманию посетителей представлены бердыши и алебарды, шпаги, сабли, пистолеты, шомпольные ружья, кольчуги, головные уборы, позволяющие получить представление о военной экипировке с XV-XII веков до наших дней. Экспозицию дополняют ролик с панорамной съемкой реконструкции Бородинской битвы, видеорассказ о Ростовской земляной крепости.





Фото: пресс-служб Министерства культуры России