Состояние госпитализированного Юрия Соломина остается тяжелым

08.11.2023
Медики сообщили о состоянии народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, передает РИА Новости.
Сообщается, что Юрий Соломин остается в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
В больницу Юрий Соломин попал 6 ноября. Во вторник, 7 ноября, директор Малого театра сообщила, что артист чувствует себя лучше.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1988 года является художественным руководителем Малого театра. В творческом багаже артиста — роли в более чем 50 фильмах и сериалах, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Блокада», «Хождение по мукам» и других.
Фото: скриншот видео LB Production/YouTube