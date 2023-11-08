Состояние госпитализированного Юрия Соломина остается тяжелым

Сообщается, что Юрий Соломин остается в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.В больницу Юрий Соломин попал 6 ноября. Во вторник, 7 ноября, директор Малого театра сообщила, что артист чувствует себя лучше.Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1988 года является художественным руководителем Малого театра. В творческом багаже артиста — роли в более чем 50 фильмах и сериалах, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Блокада», «Хождение по мукам» и других.