Два концерта Николая Носкова перенесли из-за болезни артиста

08.11.2023
Два концерта музыканта Николая Носкова перенесены из-за болезни артиста, передает ТАСС.
По словам супруги артиста Марины, два концерта Николая Носкова перенесены из-за его состояния здоровья. Тур артиста не отменен. В рамках тура перенесены только два выступления, остальные должны состояться, сообщила супруга певца.
В соцсетях указано, что перенесены концерты Носкова в Оренбурге и Челябинске.
Николай Носков — певец, музыкант, композитор. Начал карьеру в составе групп «Москва» и «Парк Горького». Наибольшая популярность к артисту пришла в период его сольных выступлений.
Ранее газета «Культура» сообщала о переносе концерта
группы «Парк Горького» с декабря на март. Сольный концерт группы планировался в «Крокус Сити Холле» в Москве 4 декабря. Выступление перенесено на 1 марта 2024 года.
Фото: Pixabay.com