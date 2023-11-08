Объявлены номинанты премии Европейской киноакадемии

Стали известны номинанты премии Европейской киноакадемии.



По числу номинаций лидируют «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Зона интересов» Джонатана Глейзера и «Опавшие листья» Аки Каурисмяки.



В категории «Лучший фильм» за премию поборются картины «Анатомия падения», «Опавшие листья», «Зона интересов», «Зеленая граница», «Я капитан».





В номинацию «Лучшая женская роль» входят Сандра Хюллер («Анатомия падения», «Зона интересов»), Миа Маккена-Брюс («Как заниматься сексом») Эка Чавлеишвили («Дрозд, дрозд, ежевика»), Альма Певсти («Опавшие листья»), Леони Бенеш («Учительская»).



Претендентами на премию в номинации «Лучшая мужская роль» стали Мадс Миккельсен («Меч короля»), Кристиан Фридель («Зона интересов»), Юсси Ватанен («Опавшие листья»), Томас Шуберт, («Красное небо»), Джош О’Коннор («Химера»).



На соискание премии могут выдвигаться европейские полнометражные фильмы, показанные в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года и снятые европейскими режиссерами.



Победители премии будут объявлены на церемонии вручения в декабре.









Фото: кадр из фильма "Анатомия падения"