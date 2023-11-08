В Москве экстренно госпитализирована актриса МХТ им. Чехова Раиса Максимова

В Москве экстренно госпитализирована актриса МХТ им. Чехова, народная артистка РСФСР Раиса Максимова.



Об экстренной госпитализации артистки сообщил Telegram-канал Mash.



По информации канала, 94-летняя актриса госпитализирована в тяжелом состоянии из своего дома, где ей стало плохо.



Раиса Максимова сыграла в таких постановках, как «Три сестры», «Тартюф», «На дне», «Утиная охота». Актрису также можно увидеть в кинопроектах «Идиот», «Вдовы», «Кабала святош», «Тариф» и других.









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