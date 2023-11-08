В Москве экстренно госпитализирована актриса МХТ им. Чехова Раиса Максимова

В экспозицию войдут более 70 акварелей и живописные полотна автора, созданные в последние годы.
В больницу Юрий Соломин попал 6 ноября.
Тур артиста не отменен.
По числу номинаций лидируют «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Зона интересов» Джонатана Глейзера и «О...
93-летняя актриса госпитализирована в тяжелом состоянии из своего дома.
В экспозицию войдут более 70 акварелей и живописные полотна автора, созданные в последние годы.
В больницу Юрий Соломин попал 6 ноября.
Тур артиста не отменен.
По числу номинаций лидируют «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Зона интересов» Джонатана Глейзера и «О...
93-летняя актриса госпитализирована в тяжелом состоянии из своего дома.
В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) открылась выставка «Испан...
Фестиваль станет одним из крупнейших театральных событий страны.
Реставрационные работы проводили специалисты Академии художеств.
В программу показов для детей войдет фильм «Манюня: новогодние приключения».
Во втором сезоне комедийного проекта будет 17 эпизодов.
Проект продолжит цикл мероприятий, направленных на популяризацию творчества Шпиндлера.
Разработку проекта планируют начать в следующем году.
День национальных культур народов Якутии будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье декабря.
После семичасовых переговоров во вторник представителям Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) не удалось д...
Пятый московский фестиваль «Зарядье» пройдет с 11 по 16 ноября в одноименном концертном зале.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
Центр будет создан на базе Дома актера, его передача Союзу театральных деятелей (СТД) одобрена власт...
Организаторам поступило более 80 заявок.
Церемония открытия кинофестиваля прошла в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Мос...
Драма Александра Зачиняева рассказывает историю сироты, который воспитывается в доме-интернате на Кр...
08.11.2023