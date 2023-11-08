Пушкинский музей впервые покажет в полном составе коллекцию испанских художников XIX века

Фото: пресс-служба Министерства культуры России

Выставка представляет собой масштабный проект ГМИИ, созданный совместно с Эрмитажем.В экспозицию вошли более 50 работ испанских художников XVI-XIX веков, в том числе работы Эль Греко, Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Хусепе де Рибера, Франсиско Гойи и других. Коллекция картин испанских художников XIX века из собрания ГМИИ будет впервые показана в полном составе. Помимо живописи, из собрания ГМИИ на выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура, графика.Создатели проекта ставят целью показать эволюцию испанской живописи от маньеризма до импрессионизма, представить историю коллекционирования и бытования произведений искусства Испании в России.В рамках проекта запланированы также образовательная и инклюзивная программы.Выставка будет работать до 4 февраля 2014 года.