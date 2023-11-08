Лучшие мюзиклы покажут на фестивале «Музыкальное сердце театра» в Сибири

В Сибири с 10 по 20 ноября пройдет фестиваль «Музыкальное сердце театра», передает Министерство культуры России.



Отмечается, что фестиваль станет одним из крупнейших театральных событий страны. Его события пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры России и правительства Кузбасса.



В программу фестиваля войдут лучшие музыкальные постановки из Кемерова, Санкт-Петербурга, Донецка, Калининграда, Новосибирска, Нижнего Новгорода.



Завершится фестиваль 19 ноября гала-концертом «Великолепная семерка, или Семь чудес мюзикла» при участии президента фестиваля Максима Дунаевского и других артистов.



Церемония награждения лауреатов премии «Музыкальное сердце театра» состоится 20 ноября в Кемерове.









Фото: пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"