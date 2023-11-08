Завершена реставрация иконы «Богоматерь Казанская».



Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в Telegram.



По словам Пиотровского, реставрационные работы проводили специалисты Академии художеств. В четверг, 9 ноября, икона будет возвращена в Государственный музей истории религии.



Борис Пиотровский сообщил, что в 2018 году, несмотря на то, что у музея есть собственная реставрационная мастерская, было принято решение передать икону на кафедру реставрации темперной и масляной живописи Академии художеств имени Репина для проведения комплексного исследования.



«Мастера проделали колоссальную работу. Это наглядно видно по фото "до" и "после". Среди прочего — реставраторы восполняли утраты авторской живописи в условной манере и покрывали области тонирования реставрационным лаком. Теперь восстановленная реликвия займет свое место в экспозиции музея», — говорится в сообщении.









Фото: t.me/Piotrovsky