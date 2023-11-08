Кинофестиваль «Зимний» представит детскую программу

На кинофестивале «Зимний» в Москве будет представлена программа для детей, сообщает пресс-служба фестиваля.



В программу показов для детей войдет фильм «Манюня: новогодние приключения».



«В 2023 году Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" расширяет программу мероприятий. Гости и участники киносмотра смогут познакомиться с новой внеконкурсной программой "Зимний — детям", ориентированной на самых маленьких зрителей. В нее вошли картины, которые еще не вышли на большие экраны. В формате эксклюзивных предпоказов взрослые и малыши смогут оценить самые ожидаемые семейные релизы ближайшего будущего», — рассказали организаторы.



Фильм «Манюня: новогодние приключения» выйдет в российский прокат 14 декабря 2023 года. На фестивале также будет представлена новая серия киножурнала «Мульт в кино. Выпуск 163», входящий в топ самых популярных российских анимационных проектов в национальном прокате. Юные зрители также смогут оценить увиденное и поучаствовать в фокус-группе. На основе мнений детей будет создан прогноз о перспективах кинопроката.









Фото: кадр из фильма "Манюня"