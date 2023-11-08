Российский комедийный сериал «Бедные Абрамовичи» получит второй сезон

Российский комедийный сериал «Бедные Абрамовичи» получит второй сезон

08.11.2023

Сериал «Бедные Абрамовичи» будет продлен на второй сезон, передают «Новости кинопроизводства».

Сообщается, что во втором сезоне комедийного проекта будет 17 эпизодов.

Проект в сентябре и октябре занял второе место по просмотрам в ежемесячных топах онлайн-кинотеатра START.

В режиссерское кресло вернется Илья Фарфель. Премьера проекта запланирована на последние месяцы 2024 года.

Главные роли в первом сезоне сериала «Бедные Абрамовичи» сыграли Гера Сандлер, Анна Банщикова, Семен Стругачев, Денис Котов, Нина Дворжецкая и другие.


Фото: кадр из сериала "Бедные Абрамовичи"