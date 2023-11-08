Российский комедийный сериал «Бедные Абрамовичи» получит второй сезон

Сериал «Бедные Абрамовичи» будет продлен на второй сезон, передают «Новости кинопроизводства».



Сообщается, что во втором сезоне комедийного проекта будет 17 эпизодов.



Проект в сентябре и октябре занял второе место по просмотрам в ежемесячных топах онлайн-кинотеатра START.



В режиссерское кресло вернется Илья Фарфель. Премьера проекта запланирована на последние месяцы 2024 года.



Главные роли в первом сезоне сериала «Бедные Абрамовичи» сыграли Гера Сандлер, Анна Банщикова, Семен Стругачев, Денис Котов, Нина Дворжецкая и другие.









Фото: кадр из сериала "Бедные Абрамовичи"