В Музее нонконформизма откроется выставка работ Марлена Шпиндлера «Перед праздником»

В московском Музее нонконформизма 14 ноября откроется выставка Марлена Шпиндлера «Перед праздником», передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что проект продолжит цикл мероприятий, направленных на популяризацию творчества Шпиндлера.



В экспозицию вошли около 50 работ художника, созданных между 1960-ми и 1990-ми годами. Выставка включает шесть разделов, связанных с различными периодами жизни и творчества художника.



«Марлен Шпиндлер, выдающийся мастер советского андерграунда, был человеком ярким, с бурной энергией и несгибаемой волей. Мне посчастливилось стать его добрым другом и получить невероятную возможность познакомиться с его произведениями и прикоснуться к архивам. Меня сразу поразила его живописная культура, мощная энергия, исходящая от его работ, его подлинно оригинальное и уникальное искусство. Вот уже 30 лет я "делюсь своим счастьем", организовывая выставки в России и за ее пределами, выпуская книги, каталоги о творчестве Марлена на разных языках. Также мы создали фильм о художнике, который можно увидеть на выставке», — рассказала коллекционер и куратор выставки Надежда Брыкина. ‎



По мнению заведующей отделом живописи второй половины ХХ века Государственной Третьяковской галереи Наталии Александровой, творчество Шпиндлера можно поставить в один ряд с такими мастерами русского авангарда, как Марк Шагал, Василий Кандинский и Казимир Малевич.





Фото: пресс-служба Музея нонконформизма