Режиссер «Барби» Грета Гервиг займется экранизацией «Хроник Нарнии»

Проект продолжит цикл мероприятий, направленных на популяризацию творчества Шпиндлера.
Разработку проекта планируют начать в следующем году.
День национальных культур народов Якутии будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье декабря.
После семичасовых переговоров во вторник представителям Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) не удалось д...
Пятый московский фестиваль «Зарядье» пройдет с 11 по 16 ноября в одноименном концертном зале.
Проект продолжит цикл мероприятий, направленных на популяризацию творчества Шпиндлера.
Разработку проекта планируют начать в следующем году.
День национальных культур народов Якутии будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье декабря.
После семичасовых переговоров во вторник представителям Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) не удалось д...
Пятый московский фестиваль «Зарядье» пройдет с 11 по 16 ноября в одноименном концертном зале.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
Центр будет создан на базе Дома актера, его передача Союзу театральных деятелей (СТД) одобрена власт...
Организаторам поступило более 80 заявок.
Церемония открытия кинофестиваля прошла в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Мос...
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Министр культуры России Ольга Любимова поприветствовала участников фестиваля.
Артист также снялся в «Преступлении и наказании», «Двух капитанах» и других фильмах.
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Председатель Комитета ГД по просвещению Ольга Казакова убеждена, что жители России будут любить Роди...
Театр «Мастерская» привез постановку в КНР.
Станислав Шуберт восстановил советскую киноаппаратуру в Баренцбурге, где и состоялся первый показ.
Соответствующее предложение выдвинул директор департамента Минцифры, зампредседателя оргкомитета Вла...
Доска появилась на фасаде Самарского гарнизонного Дома офицеров имени Ворошилова.
Артист посвятил ТЮЗу десять лет своей жизни.
Премьера национального балета пройдет в филиале Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Ал...
08.11.2023