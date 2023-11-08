Режиссер «Барби» Грета Гервиг займется экранизацией «Хроник Нарнии»

В США снимут новую экранизацию книжной серии «Хроники Нарнии».



Постановкой проекта займется Грета Гервиг, ранее снявшая хит «Барби», передает Collider.



Об экранизации «Хроник Нарнии» рассказал глава киноотдела Netflix Скотт Стубер.



«Думаю, люди знают, что мы с нетерпением хотим собраться и снять новую "Нарнию" Греты Гервиг, это случится в следующем году», — рассказал Скотт Стубер.



Точная дата релиза не называется. Актерский состав проекта также держится в секрете. Ранее режиссер Грета Гервиг заключила соглашение на создание двух фильмов по мотивам книг Клайва Стейплза Льюиса.









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