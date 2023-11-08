В Якутии будет отмечаться День национальных культур народов республики

В Якутии учрежден День национальных культур народов республики.



Соответствующий указ подписал в среду, 8 ноября, глава Якутии Арсен Николаев, передает пресс-служба регионального правительства.



День национальных культур народов Якутии будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье декабря.



«Указ издан в целях сохранения и развития этнокультурного многообразия, укрепления традиционных ценностей и единства народов Якутии», — говорится в документе.



В 2023 году День национальных культур народов Якутии будет отмечаться 3 декабря. В правительстве уточнили, что инициаторами учреждения праздника стали лидеры национально-культурных объединений, казачества, конфессий Якутии. В республике, сообщили власти, проживают представители более 150 национальностей.



По словам Арсена Николаева, учреждение Дня национальных культур народов Якутии связано с укреплением общероссийской гражданской идентичности и направлено на исполнение указа президента Владимира Путина о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей.









Фото: пресс-служба правительства Якутии