В Якутии будет отмечаться День национальных культур народов республики

В Якутии будет отмечаться День национальных культур народов республики

08.11.2023

В Якутии учрежден День национальных культур народов республики.

Соответствующий указ подписал в среду, 8 ноября, глава Якутии Арсен Николаев, передает пресс-служба регионального правительства.

День национальных культур народов Якутии будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье декабря.

«Указ издан в целях сохранения и развития этнокультурного многообразия, укрепления традиционных ценностей и единства народов Якутии», — говорится в документе.

В 2023 году День национальных культур народов Якутии будет отмечаться 3 декабря. В правительстве уточнили, что инициаторами учреждения праздника стали лидеры национально-культурных объединений, казачества, конфессий Якутии. В республике, сообщили власти, проживают представители более 150 национальностей.

По словам Арсена Николаева, учреждение Дня национальных культур народов Якутии связано с укреплением общероссийской гражданской идентичности и направлено на исполнение указа президента Владимира Путина о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей.


Фото: пресс-служба правительства Якутии